Fenerbahçe'de Mourinho aradığı hızı Allan Saint-Maximin'le bulacak! Yıldız ismin sıra dışı kişiliği: Rolex saatini taraftara hediye etti

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F.Bahçe’nin Suudi Arabistan’ın Al-Ahli takımından kiraladığı Allan Saint-Maximin, sahip olduğu yetenekleri ve kariyeriyle sarı lacivertlilere büyük katkı yapabilecek bir isim. Fransız kanat oyuncusu, teknik direktör Jose Mourinho’nun Roma’yı çalıştırdığı dönemde de en çok istediği isimlerden biriydi. Saint-Maximin için “Onun hızını çok beğeniyorum” diyordu. Fenerbahçe’ye geldiği gün “Bu takımın hızlanması lazım” diyen Mourinho, bu eksiği Saint-Maximin ile kapatacaklarını söyledi ve yönetimden transferini istedi. Başkan Ali Koç ve kurmayları da Portekizli hocanın talebini yerine getirip 27 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak sarı lacivertli renklere bağladı.

ST.ETİENNE’DE YETİŞTİ, NİCE’TE PARLADI

Futbola St.Etienne altyapısında başlayan Saint-Maximin 2015’te Monaco’ya transfer oldu. Burada düzenli forma şansı bulamadığı için farklı takımlara kiralık olarak gönderildi. 2017’de 10 milyon Euro karşılığında transfer olduğu Nice’te 74 maçta 11 gol, 14 asistlik performansı onu İngiltere Premier Lig’e taşımaya yetti. Newcastle United’da 4 sezonda toplam 124 maça çıkan Saint-Maximin, 13 gol ve 21 asistlik performans ortaya koydu. Premier Lig’de forma giydiği dönemde taktığı dünyaca ünlü markalara ait birbirinden farklı saç bantlarıyla manşetleri süsleyen Saint-Maximin, oyun konusunda da kendine has özel bir tribün yaratacak kadar da yetenekli.

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HAREKETLERİ ÖNGÖRÜLEMEZ VE DOĞAÇLAMA

Allan Saint-Maximin’in birebirdeki yeteneği bazen rakipleri alaya alsa da tartışılmayacak kadar iyi. Gittiği her ligin en hızlı oyuncularından biri olan Fransız futbolcunun patlayıcı gücü ve dripling kalitesi de üst düzey. Topsuz koşulardan çok topla hızlanmayı seven Saint-Maximin, kanatlarda hızını ve birebirde vücut gücünü son derece iyi kullanıyor. Doğrudan ve dikey oyun anlayışı aslında onun karar verme becerisini ne kadar geliştirdiğinin en somut örneklerinden. Hareketlerinin öngörülemez ve doğaçlama olması rakiplerin ona önlem alması konusunda zafiyet yaşamasına sebep oluyor. Asıl mevkisi sol kanat olan oyuncu, forvet arkası ve sağ kanatta da oynayabiliyor.

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ROLEX SAATİNİ ÇIKARIP TARAFTARA HEDİYE ETTİ

Newcastle United forması giydiği dönemde renkli kişiliğiyle de Ada basınında manşetleri en çok süsleyen oyunculardan biri oldu. Sosyal sorumluluk projelerine sık sık katılan oyuncu, Newcastle’da iken kendisinden oyuncak isteyen çocuklara verdiği destekle de gündem olmuştu. Yaptığı bu jestin sebebini, “Çocukken hayalim, bir oyuncakçıya gidip istediğim oyuncakları alabilmekti. Maalesef o zamanlar böyle bir şansım yoktu. Bu fırsatı çocuklara vermek istedim” diye anlattı. Nottingham Forest’a karşı oynadığı bir maçtan sonra Saint-Maximin, kolundaki Rolex saatini çıkarıp bir Newcastle taraftarına hediye etti.

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SAiNT-MAXiMiN iSTANBUL’A iKiZ KIZLARI iLE GELDi

Fenerbahçe Al Ahli’de forma giyen Saint Maximin’i dün akşam saatlerinde İstanbul’a getirdi. Fransız futbolcu uçaktan ikiz kızları Lyana ve Ninhina ile birlikte indi. Bugün sağlık kontrolünden geçecek olan Maximin ile kiralık olarak sözleşme imzalanacak. Yıldız futbolcunun sarı lacivertli takıma maliyeti kulübüne ödenecek kiralama ücreti, maaşı ve menajerlik ücreti de dahil toplam 8 milyon Euro’yu bulacak.

ALLAN SAiNT-MAXiMiN KiMDiR?

· DOĞUM TARIHI: 12 Mart 1997

· DOĞUM YERI: Chatenay-Malabry (Fransa)

· BOY: 1.73 metre

· MEVKI: Kanat, forvet

· OYNADIĞI KULÜPLER: St.Etienne, Monaco, Hannover, Bastia, Nice,

Newcastle United, Al-Ahli

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SAiNT MAXiMiN iÇiN KiM NE KADAR ÖDEDi?

· Monaco 5 milyon Euro

· Nice 10 milyon Euro

· Newcastle 18 milyon Euro

· Al-Ahli 27.2 milyon Euro

TOPLAM: 60.2 MiLYON EURO