Fenerbahçe'de Mircea Lucescu ve Razvan Lucescu sesleri!

Ersun Yanal'ın görevden ayrılmasından sonra teknik direktör arayışlarına başlayan Fenerbahçe'de birçok iddia ortaya atılmaya başladı.

Yerli ve yabancı sayısız teknik direktör ismi gündeme gelirken, sarı-lacivertli yönetimin Mircea Lucescu ile görüştüğü ortaya çıktı. Lucescu ile gerçekleştirilen temasın ardından ise bu kez tecrübeli hocanın oğlu Razvan Lucescu'nun ismi Fenerbahçe ile anılmaya başladı.

BABA-OĞUL GELİYOR

Kalan haftalarda Fenerbahçe'yi çalıştaracağı belirtilen Mircea Lucescu'nun yeni sezon öncesi ise görevini oğlunun üstleneceği ileri sürüldü.

Baba Lucescu'nun sportif direktörlüğe geçeceği, oğul Lucescu'nun da takımı çalıştıracağı kaydedildi. Baba-oğul ile birlikte uzun vadeli bir yapının içinde çalışmaya sıcak bakan Fenerbahçe Yönetimi'nin önümüzdeki günlerde konuyla ilgili açıklama yapacağını vurgulandı. (Sabah)