Fenerbahçe'de Mimovic'in lisansı çıktı

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Fenerbahçe, geçen sene devre arasında bonservisini alıp yabancı oyuncu kontenjanı sebebiyle Rusya ekibi Zenit'e kiralanan Ognjen Mimovic'in lisansını çıkardı.

Türkiye Futbol Federasyonunda yer alan bilgiye göre, 20 yaşındaki Sırp sağ bekin lisansı bugün çıkarıldı. Mimovic, geçen sezon Zenit formasıyla tüm kulvarlarda 25 maça çıktı.

PORTEKİZ KAMPINA GÖTÜRÜLÜYOR

Fenerbahçe'de Ognjen Mimovic pazartesi günü başlayacak Portekiz kampına götürecek. Sırp Milli Takımı’nda da oynayan 20 yaşındaki sağ bekin sergileyeceği performansın yanı sıra bu yıl uygulanacak 14+2 kuralında teknik direktör Jose Mourinho’nun elini rahatlatacak isim olması bekleniyor.