×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'de Mimovic'in lisansı çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Ognjen Mimovic#Sporanasayfa
Fenerbahçede Mimovicin lisansı çıktı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2025 13:41

Fenerbahçe, Ognjen Mimovic'in lisansını çıkardı.

Haberin Devamı

Fenerbahçe, geçen sene devre arasında bonservisini alıp yabancı oyuncu kontenjanı sebebiyle Rusya ekibi Zenit'e kiralanan Ognjen Mimovic'in lisansını çıkardı.

Türkiye Futbol Federasyonunda yer alan bilgiye göre, 20 yaşındaki Sırp sağ bekin lisansı bugün çıkarıldı. Mimovic, geçen sezon Zenit formasıyla tüm kulvarlarda 25 maça çıktı.

PORTEKİZ KAMPINA GÖTÜRÜLÜYOR
Fenerbahçe'de Ognjen Mimovic pazartesi günü başlayacak Portekiz kampına götürecek. Sırp Milli Takımı’nda da oynayan 20 yaşındaki sağ bekin sergileyeceği performansın yanı sıra bu yıl uygulanacak 14+2 kuralında teknik direktör Jose Mourinho’nun elini rahatlatacak isim olması bekleniyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Ognjen Mimovic#Sporanasayfa

BAKMADAN GEÇME!