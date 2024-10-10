Fenerbahçe'de milli ara dönüşü İrfan Can ve Osayi imzalıyor!

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Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ve Osayi-Samuel’le milli ara dönüşünde sözleşme uzatacak. Sağ kanadının iki önemli ismi ile milli takımlardan döndükten sonra masaya oturulup anlaşma sağlanmak için gerekli görüşmeler yapılacağı öğrenildi.

TARAFTAR RAHAT OLSUN

İmzalar konusunda görüşünü aldığımız kulüp kaynakları “Fenerbahçe yönetimi, teknik heyet ve taraftarlar iki futbolcuyu da hem çok seviyor hem de sözleşme yenilemek istiyorlar.

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İrfan Can ve Bright Osayi-Samuel de kulüplerine güçlü bağlarla bağlı olduklarını defalarca gözler önüne sermiş isimler. Bu nedenle sözleşme yenileme görüşmelerinde sorun çıkmaz. Tarafların içi rahat olsun” şeklinde bilgi verdiler. Bu arada gerek milli ara gerekse Jose Mourinho’nun kızının Portekiz’de yapılacak düğün töreni nedeniyle futbolculara 3 gün izin verildi.

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