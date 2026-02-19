×
Fenerbahçe'de Milan Skriniar şoku! Kötü haberi Tedesco verdi: Durumu ciddi

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Skriniar#Avrupa Ligi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2026 08:22

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında evinde Nottingham Forest'a 3-0 yenilen Fenerbahçe'de sakatlık yaşayan Milan Skriniar maça devam edemedi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu Fenerbahçe evinde Nottingham Forest ile karşı karşıya geldi.

SKRINIAR MAÇA DEVAM EDEMEDİ

Kadıköy'deki maçta erken bir sakatlık yaşandı. Maçın 23. dakikasında sakatlanan Milan Skriniar maçın geri kalanına devam edemedi. Slovak savunma oyuncusunun yerine Çağlar Söyüncü dahil oldu.

'CİDDİ GÖRÜNÜYOR'

Maç sonu Skriniar'ın sakatlığı hakkında konuşan Domenico Tedesco, "Skriniar'ın durumu ciddi görünüyor. Büyük bir problem." dedi.

Tedesco, Skriniar ile sarı kart cezalısı durumuna düşen Oosterwolde'nin Nottingham Forest ile oynanacak rövanş maçında olmayacağını da belirtti.

3-4 HAFTA YOK İDDİASI

Tecrübeli stoperin kesin durumunun bugün çekilecek MR sonuçlarına göre belli olacağı fakat 3-4 hafta arasında sahalarda uzak kalması beklendiği öğrenildi.

Skriniar'ın formasından 1 ay uzak kalması halinde kaçıracağı maçlar şöyle:

Kasımşapa - Süper Lig

Nottingham Forest (D) - UEFA Avrupa Ligi

Antalyaspor (D) - Süper Lig

Gaziantep FK (D) - Türkiye Kupası

Samsunspor - Süper Lig

Fatih Karagümrük (D) - Süper Lig

Gaziantep FK - Süper Lig

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe forması ile 35 maça çıkan Milan Skriniar 2 gol kaydetti.

