Fenerbahçe'de Miha Zajc'tan transfer açıklaması!

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2022 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Slovakya ve Güney Kıbrıs ile kozlarını paylaşacak olan Slovenya'nın milli takım kampında yer alan Miha Zacj, ülkesinin basınına konuştu.

'ZORLAMAK İSTEMİYORUM'

Transfer sorusuna yanıt veren Zajc, "Şu anda onu düşünmüyorum. Sezonun bu bölümünün bitmesi gerekiyor ve aralık ve ocakta neyin, nasıl olacağını göreceğiz. Ama kendimi bir yere zorlamak istemiyorum." dedi.

'DOĞRU OLANI SEÇERİM'

Zajc sözlerini, "Teklifler olursa, doğru olanı seçerim. Dünyanın geri kalanı da size daha iyi finansal fırsatlar sunuyor, ancak sizi bir yere zorlamıyor" ifadeleriyle tamamladı.

Geçen sezonu Serie A takımlarından Genoa'da kiralık olarak tamamlayan Miha Zajc, Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda takımda kalmıştı.

Sarı-lacivertlilerde bu sezon 13 maçta forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, 2 kez ağları havalandırdı.