Fenerbahçe'de Miha Zajc taraftardan özür diledi

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Sarı lacivertlilerin yıldız orta saha oyuncusu Miha Zajc ve savunma oyuncusu Marcel Tisserand, Konyaspor mücadelesini değerlendirdi.

Çok kötü bir ilk yarı geçirdiklerini belirten Miha Zajc, "Kötü bir maç oldu. Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Taraftarlara bunu yaşattığımız için üzgünüz. İlk yarı çok kötüydük. İkinci yarı düzeltmeye çalıştık. Şu andan itibaren beraber olmamız, odaklanmamız, daha sıkı çalışmamız gerekiyor. Bundan daha iyisini yapabiliriz. Üzgünüz. Onları üzdüğümüz için özür diliyoruz. Bir sonraki maçta en iyisi için gayret göstereceğiz." diye konuştu.

Zor bir süreçten geçtiklerini belirten Marcel Tisserand ise "Saklamaya gerek yok. Zor bir periyottayız. Yemiş olduğumuz goller sonrası zorluklar yaşadık. İkinci yarı biraz daha kıpırdandık, daha iyi oynamaya çalıştık. Şu an yapabileceğimiz tek şey, bir sonraki maça çok iyi hazırlanmak." dedi.