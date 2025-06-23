Fenerbahçe’de Miha Zajc sürprizi!

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Yeni sezon öncesi Süper Lig’deki takımlar, kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

İşte bu doğrultuda yeni sezonda Süper Lig’de boy gösterecek takımlardan Kocaelispor, Gençlerbirliği ve Fatih Karagümrük’ün, Fenerbahçe ile sözleşmesi devam eden Miha Zajc’in peşine düştükleri öğrenildi. Alınan bilgiye göre Sarı-Lacivertliler’le sözleşmesi 2026’da bitecek olan Zajc, teknik direktör Jose Mourinho’nun yeni sezon planlamasında yine yer almıyor.

BAŞKA TEKLİFLER DE VAR

Geçen sezonu Fransa Ligue 1 ekibi Toulouse’ta geçiren 30 yaşındaki orta saha, burada 19’u lig ve 3’ü kupa olmak üzere toplamda 22 resmi maçta forma giydi. İtalya ve ülkesi Slovenya’dan da teklifler aldığı konuşulan Zajc’in menajeri aracılığıyla kendisini isteyen kulüplerle görüşme halinde olduğu bilgisine ulaşıldı.

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Kocaelispor, Gençlerbirliği ve Fatih Karagümrük’ün, tecrübeli futbolcu için temaslarını sıklaştırdıkları öğrenilirken, Fenerbahçe’nin de oyuncunun bonservisi konusunda sıkıntı çıkarmayacağı konuşuluyor.