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Fenerbahçe'de Miha Zajc gelişmesi! İsmail Kartal gelince...

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#Fenerbahçe#Miha Zajc#Transfer
Fenerbahçede Miha Zajc gelişmesi İsmail Kartal gelince...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2023 19:19

Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren Miha Zajc ile görüşmeler devam ediyor. İsmail Kartal'ın takımın başına geçtikten sonra yönetime sunduğu raporda kalmasını istediği Zajc'ın yeni sözleşmeye imza atma ihtimali güçlendi. Bu konunun kısa zamanda çözülmesi bekleniyor.

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Fenerbahçe, Miha Zajc ile sözleşme yenilemek istiyor. Sezon bitmeden Sloven futbolcu ve menajeriyle görüşmelere başlaşan Sarı-lacivertli yönetim, 29 yaşındaki oyuncuyla yola devam etmek istiyor.

Zajc, önceki görüşmelerde teknik direktör belirsizliği sebebiyle yönetimden süre istemişti. İsmail Kartal'ın takımın başına geçmesiyle Sloven orta sahanın takımda kalma ihtimali arttı.

TRT Spor'un haberine göre 2021/22 sezonunda İsmail Kartal'ın takımın başında olduğu dönem sergilediği performansla beğeni toplayan Zajc, yönetime yeşil ışık yaktı. İsmail Kartal'ın da takımda görmek istediği 29 yaşındaki futbolcunun yeni sözleşmeye kısa sürede imza atması bekleniyor.

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Zajc'ın ismi sık sık Beşiktaş ile de anılıyordu.

Geçen sezon Willian Arao, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş gibi isimlerle forma rekabetine giren Zajc, ligde 23 maçta görev yaptı. Forma istikrarını yakalayamayan Sloven oyuncu, bu karşılaşmaların 12’sine 11’de başladı. 29 yaşındaki futbolcu, çıktığı resmi maçlarda 5 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

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#Fenerbahçe#Miha Zajc#Transfer

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