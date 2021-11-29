Fenerbahçe'de Miha Zajc 1 puandan mutsuz: "Hayal kırıklığı yaşıyoruz"

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Göztepe ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Miha Zajc maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Zajc'ın açıklamaları şöyle;

"Almış olduğumuz sonuçtan mutlu değiliz. 3 puan için gelmiştik, 1 puan alıyoruz. 1 puan bizim için mağlubiyet gibi. Fark yok. Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Goller bulacak pozisyonlarımız vardı ama bulamadık. Kırmızı kart gördük. Sonrası zordu. Daha sıkı çalışıp galibiyetler almaya çalışacağız."

"Takımımız içerisinde sakatlar söz konusu olabiliyor. Yoğun maç temposu içindeyiz. Bundan dolayı değişkenlikler olabilir. Birçok maç oynuyoruz. Tabii ki bu maçları oynamakla beraber kaliteli bir takımız. Kimin oynadığı önemli değil. Her oynayan oyuncu 3 puan için savaşıyor."