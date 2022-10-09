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Fenerbahçe'de Miguel Crespo'dan milli takım yanıtı

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#Fenerbahçe#Miguel Crespo#Enner Valencia
Fenerbahçede Miguel Crespodan milli takım yanıtı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2022 23:31

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük'ü 5-4 mağlup eden Fenerbahçe'de Enner Valencia ve Miguel Crespo açıklamalar yaptı.

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Süper Lig'de Karagümrük'ü 5-4 yenen Fenerbahçe'de futbolcular karşılaşmayı değerlendirdi.

9 gollü çılgın bir maç olduğunu kaydeden Enner Valencia, "Bugün aslında çılgınca bir maç oldu. Pek çok kez öne geçtik. Galip geldiğimiz için mutluyuz. Takımıma yardım ettiğim için ayrıca mutluyum. Daha iyi olmamız gerekiyor. Çok gol atmak için çok çalışıyoruz ama gol yememek için de daha sıkı çalışmak lazım. Her maçta 3 puan istiyoruz." şeklinde konuştu.

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Fatih Karagümrük'e attığı gole ilişkin konuşan Crespo, "Benzer gol olabilir. O aksiyonda Joao Pedro ve Valencia koşularla bana alan yarattılar. Ben de kaleyi gördüğüm anda şut atmayı tercih ettim. Takıma katkı sağladığım için mutluyum. Atmış olduğum golden dolayı mutluyum. Asist yapmaktan da aynı şekilde mutluyum. Geçen sezon böyle şut opsiyonları bulamayabiliyordum. Ama şu an çalıştığımız teknik adamla birlikte çok daha ofansif pozisyonda oynadığımı söyleyebilirim. Benim adıma çok daha fırsat oluşuyor bu yönde" diye konuştu.

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Milli takım sorusu yöneltilen Portekizli futbolcu, "Ben elimden gelenin en iyisini her zaman ortaya koymaya çalışıyorum. İsmail ile birlikte güzel bir uyum yakaladığımızı söyleyebilirim. Diğer arkadaşlarım da aynı şekilde, çok iyi performans ortaya koyuyorlar. Kendi adıma sıkı bir şekilde çalışmalarımı sürdürüyorum. Milli Takım sorusuna gelecek olursak, performansımın en iyisini ortaya koymak istiyorum. Portekiz'de de oldukça iyi seviyede oyuncular var. Güzel bir hayal." yanıtını verdi.

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#Fenerbahçe#Miguel Crespo#Enner Valencia

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