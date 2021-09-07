Fenerbahçe'de Miguel Crespo ilk kez takımla çalıştı! Dimitris Pelkas tamamen iyileşti...

Can Bartu Tesislerindeki antrenmanda yeni transfer Miguel Crespo da yer aldı.





Milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman saat 10.00’da ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden antrenman dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.



Dimitris Pelkas takımla birlikte çalışırken; Filip Novak özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Serdar Dursun ve Jose Sosa’nın tedavileri devam ederken, Ferdi Kadıoğlu ise çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdü.

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