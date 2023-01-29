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Fenerbahçe'de Miguel Crespo cezalı duruma düştü

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#Fenerbahçe#Miguel Crespo#Süper Lig
Fenerbahçede Miguel Crespo cezalı duruma düştü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2023 21:44

Fenerbahçeli futbolcu Miguel Crespo, Kasımpaşa maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Crespo, Adana Demirspor karşılaşmasında görev alamayacak.

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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup etti.

Mücadelede sarı-lacivertlilerin Portekizli futbolcusu Miguel Crespo, 71. dakikada Miha Zajc'ın yerine oyuna dahil oldu.

Müsabaka öncesinde sarı kart sınırında olan 26 yaşındaki futbolcu, 89. dakikada sarı kart gördü ve 22. haftada oynanacak Adana Demirspor deplasmanında cezalı duruma düştü.

9 İSİM SINIRDAYDI

Fenerbahçe’de Kasımpaşa mücadelesi öncesinde 9 futbolcu sarı kart cezası sınırında yer alıyordu.

Sarı lacivertli ekipten cezalı duruma düşen Crespo dışında Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Michy Batshuayi ve Emre Mor da sınırdaydı.

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#Fenerbahçe#Miguel Crespo#Süper Lig

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