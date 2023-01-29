Fenerbahçe'de Miguel Crespo cezalı duruma düştü

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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup etti.
Mücadelede sarı-lacivertlilerin Portekizli futbolcusu Miguel Crespo, 71. dakikada Miha Zajc'ın yerine oyuna dahil oldu.
Müsabaka öncesinde sarı kart sınırında olan 26 yaşındaki futbolcu, 89. dakikada sarı kart gördü ve 22. haftada oynanacak Adana Demirspor deplasmanında cezalı duruma düştü.
9 İSİM SINIRDAYDI
Fenerbahçe’de Kasımpaşa mücadelesi öncesinde 9 futbolcu sarı kart cezası sınırında yer alıyordu.
Sarı lacivertli ekipten cezalı duruma düşen Crespo dışında Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Michy Batshuayi ve Emre Mor da sınırdaydı.