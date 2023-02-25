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Fenerbahçe'de Michy Batshuayi'nin yerine Joshua King sahada olacak

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Batshuayi#King
Fenerbahçede Michy Batshuayinin yerine Joshua King sahada olacak
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2023 07:00

Adana Demirspor maçında kart görüp cezalı duruma düşen Belçikalının yerine Norveçli yıldızın forma giymesi bekleniyor

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F..Bahçe'de, Michy Batshuayi görev alamayacak. Adana Demirspor karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Batshuayi, Konyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Batshuayi’nin yokluğunda King’in forvette görev alması bekleniyor. Öte yandan sarı lacivertli ekipte ceza sınırında bulunan Serdar Aziz, Mert Hakan, Szalai, Gustavo, Zajc, Ferdi Kadıoğlu ve Emre Mor, kart görmeleri durumunda Kayserispor maçında görev alamayacak.

JOAO PEDRO FORMASINA KAVUŞUYOR

Fenerbahçe'de Joao Pedro, Konyaspor maçı ile formasına kavuşacak. Uzun süren sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Brezilyalı futbolcu, görev verilmesi durumunda forma giyecek. 30 yaşındaki Brezilya asıllı İtalyan forvet bu sezon 10 maçta oynayabilmişti. Fenerbahçe’nin Serie B ekiplerinden Parma’dan kadrosuna kattığı Jayden Oosterwolde de teknik ekibin görev vermesi halinde Kadıköy’de taraftarlarla buluşacak

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28- Dünya Kupası arasının sona erdiği Aralık 2022’den bu yana Süper Lig’de en fazla topa sahip olan (%63) ve net gol pozisyonuna giren (28) takım Fenerbahçe.

220- BU sezon ligde en fazla önde top kapan (220) ve bu şekilde en fazla gol atan (7) takım F.Bahçe. Konya ise önde kaptığı toplarda en az şut çeken takım (14).

4- F.Bahçe ile oynadığı son 6 lig maçının 4’ünü kazanan Konya (2M) sezonun ilk yarısındaki mücadelenin ardından rakibine karşı ilk lig dublesi yapmayı hedefliyor

3- Süper Lig’de son üç maçında gol atamayan Konya temsilcisi, en son küme düştüğü 2010/11’de daha uzun bir seri yaşamıştı (5 maç).

3- Süper Lig’deki son iki maçında da gol atmayı başaran Enner Valencia (toplam 5 gol), bu sezon 3. kez 3 karşılaşmalık seri yakalamayı hedefliyor.

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#Fenerbahçe#Batshuayi#King

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