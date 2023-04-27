Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'de Michy Batshuayi sevinci!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Michy Batshuayi#Süper Lig
Fenerbahçede Michy Batshuayi sevinci
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2023 14:18

Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Michy Batshuayi takımla çalışmalara başladı.

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki Sevilla maçında sakatlanan Michy Batshuayi geri döndü. Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Sarı-lacivertli takımda sakatlığı bulunan Michy Batshuayi geri döndü.

Belçikalı golcu bugün yapılan antrenmanda takımla çalıştı.

Sakatlıkları devam eden Miha Zajc, Gustavo Henrique ve Attila Szalai ise bireysel çalışmalarını sürdürdü.

Antrenmandan detaylar

Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışması ile başladı. Ardından sahaya geçen sarı-lacivertli oyuncular; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleri sonrasında pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Michy Batshuayi#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Bilim kurgu değil gerçek... Ay köyü işte böyle kuruluyor Astronotların bir gün Ayda duvar örecek olması fikrine bayılıyorum

Bilim kurgu değil gerçek... 'Ay köyü' işte böyle kuruluyor! 'Astronotların bir gün Ay'da duvar örecek olması fikrine bayılıyorum'

#Uzay
Telefonunuz sizi dinliyor mu | ‘Ortak IP kullanan kişilerde aynı reklamların çıkması olası’

Telefonunuz sizi dinliyor mu? | ‘Ortak IP kullanan kişilerde aynı reklamların çıkması olası’

#Teknoloji
BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden hastalığımla hiç ilgilenmiyor

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden hastalığımla hiç ilgilenmiyor?

#Hastalık