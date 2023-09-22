Fenerbahçe'de Michy Batshuayi, İsmail Kartal'dan özür diledi

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, Nordsjaelland maçında oyundan tepkili bir biçimde çıkmıştı.

İsmail Kartal, Belçikalı golcüye takım olarak bir bütün olduklarını ve herkesin dayanışma içerisinde olması gerektiğini söyledi.

ÖZÜR DİLEDİ

Michy Batshuayi ise hareketi için İsmail Kartal'dan özür dilerken, rekabetçi özelliğinden dolayı o an oyundan çıkmak istemediğini söyledi.

Teknik heyete karşı bir saygısızlık yapmak istemediğini belirten 29 yaşındaki santrfor, yanlış anlaşılmamak için maçtan sonra takım arkadaşlarıyla da konuştuğunu vurguladı.

Michy Batshuayi, Fenerbahçe'nin 3-1 kazandığı maçta takımının 2. golünü kaydetmişti.