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Fenerbahçe’de Michy Batshuayi ilk 11 başlayınca affetmiyor! Belçikalı yıldız kariyer rekoru kırdı

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#Fenerbahçe#Michy Batshuayi#Süper Lig
Fenerbahçe’de Michy Batshuayi ilk 11 başlayınca affetmiyor Belçikalı yıldız kariyer rekoru kırdı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2024 07:00

Belçikalı 3. kez başlangıç kadrosunda yer alırken 5. golünü attı. F.Bahçeli futbolcu bu sezon 11’de başladığı maçlarda 1.66 gol ortalaması ile oynadı. Batshuayi attığı 12 golün 7’sini ise sonradan oyuna girdiği 23 karşılaşmada kaydetti.

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Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal’ın Dzeko’nun yerine ilk 11’de şans verdiği Michy Batshuayi karşılaşmanın 18. dakikasında açılışı yapan isim oldu.

Bu sezon Süper Lig’de 3. kez 11’de şans bulan Belçikalı oyuncu hat-trick yaptığı 4-3’lik Kayserispor maçı ve 2-1’lik Beşiktaş maçından sonra dün de fileleri havalandırdı. 11’de başladığı 3 maçta 4 kez fileleri havalandıran Batshuayi sonradan oyuna dahil olduğu 23 maçta ise 7 gol kaydetti.

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KUPA VE AVRUPA’DA 12 GOL

Süper Lig’de son 8 haftada 6. golünü kaydeden Batshuayi, Türkiye Kupası’nda ilk 11 başladığı 3 maçta 6 gol, Konferans Ligi’nde ise 10 maçta 6 gol attı. Sarı lacivertli oyuncu kupa ve Avrupa’da sonradan oyuna girdiği maçları ise suskun geçti.

Belçikalı yıldız bu sezon ligdeki gol sayısını 12’ye çıkarırken, tüm kulvarlarda ise 24. golünü atarak, kariyerindeki en skorer sezonu yaşamış oldu.

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ÖNEMLi OLAN FENERBAHÇE’NiN KAZANMASI

Tecrübeli golcü, bu sezon çok fazla forma şansı bulamadığına dikkat çekerken, “Ben yine de çalışmaya devam ettim, takıma yardımcı olmaya çalıştım. Sahada bana inandıklarını gördüm. Ben de elimden geleni yapmaya devam ettim. Galatasaray derbisi çok önemli. Edin Dzeko da oynamak isteyecektir, ben de oynamak istiyorum. Herkes oynamak ister. Tek önemli olan şey Fenerbahçe’nin kazanması. Kimin oynayacağı yönündeki kararı İsmail Kartal verecek” şeklinde konuştu.

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#Fenerbahçe#Michy Batshuayi#Süper Lig

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