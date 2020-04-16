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GeriFutbol Fenerbahçe'de Michael Frey'in gelişi hüsran gidişi ise umut oldu 
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Futbol
Haber Giriş: 16.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Michael Frey'in gelişi hüsran gidişi ise umut oldu 

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Fenerbahçe'de Michael Frey'in gelişi hüsran gidişi ise umut oldu 
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Fenerbahçe, Frey'i Nürnberg’e satmanın planlarını yaparken, Hollanda medyası takımın genç kalecisi Altay Bayındır’ın Ajax’ın radarında olduğunu öne sürdü.

Spor Arena/Süleyman ARAT - Fenerbahçe’nin kiralık olarak Bundesliga 2 takımlarından Nürnberg’e yolladığı Michael Frey kulübün gelir umutlarından biri oldu. Alman ekibine 100 bin Euro kiralama bedeli ve 3.5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla giden Frey, 20 maçta 4 gol 4 asistlik performansıyla beğeni toplarken, Nürnberg Teknik Direktörü Robert Palikuca da “Frey’in performansından memnunuz ve satın alma opsiyonunu kullanmak istiyoruz” açıklamasını yapmıştı. Bunun üzerine gazetecilerin sorularını yanıtlayan Frey de “Almanya’da çok mutluyum iyi ki gelmişim” demişti.

2 YILI DAHA VAR

Koronavirüs salgınından önce yapılan bu açıklamalar sarı lacivertli camia tarafından olumlu karşılanırken, iki kulübün yetkililerinin Mayıs ayında bir araya gelerek transfere son noktayı koyması bekleniyor. FC Zürih’ten 2.6 milyon Euro’ya satın alınan Michael Frey’in Fenerbahçe’yle 2022 yılına kadar kontratı bulunuyor.

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