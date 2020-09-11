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Futbol
Haber Giriş: 11.09.2020 - 23:04 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Michael Frey'den Rizespor galibiyeti yorumu!

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Fenerbahçe'de Michael Frey'den Rizespor galibiyeti yorumu!
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Fenerbahçe'nin golcüsü Michael Frey, Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Michael Frey, maç sonunda açıklamalar yaptı.

'TAKIM OLMAK BUNU GEREKTİRİYOR'

Karşılaşmayı değerlendiren Frey, "Galibiyetle dönmek çok önemliydi. 1-0 geriden gelip öne geçmek çok güzel oldu. Takım olmak bunu gerektiriyor" dedi.

ALTAY: 'ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Altay Bayındır ise "Çok önemli bir pozisyondu. İyi pozisyon alarak kurtardım. Bir nebze de olsa katkı verdiysem ne mutlu bana. Geçen sene biraz fazlaydı karşı karşıya pozisyonlar. Çalışınca, doğruyu yapınca sonuç alıyorsun. Devam edeceğiz çalışmaya." şeklinde konuştu.

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