Fenerbahçe'de Metin Sipahioğlu'ndan Galatasaray'a: "Hodri meydan diyoruz"

Denizlispor karşısında kritik bir maça çıkacaklarını belirten Sipahioğlu, "Bu hafta sonu bize uğurlu geldi. Denizlispor maçını kazanırsak kartlar yeniden dağıtılacak. Bu maçı çok önemsiyoruz, tek hedef 3 puan. Kalan haftalarda her şeyin olacağı bir lig yaşayacağımızı düşünüyorum. Çekişmeli, güzel bir lig olacak." diye konuştu.

"ENİNE BOYUNA İNCELENSİN"

28 şampiyonluk başvurusu için mesaj veren Sipahioğlu, "Reddedilmiş bir başvurumuz yok çünkü daha önce kulüp adına hiçbir başvuru yapmadık. Bedri Bey'in yapmış olduğu başvuruya 1.5 sene sonra bir cevap geliyor. 'Siz futbol ailesi mensubu değilsiniz' diyerek incelemeye almıyorlar. TFF'den acele karar beklentimiz yok. İyice araştırılsın. Enine boyuna incelensin. Derdimiz yıldız değil. Biz efsanelerimizin şampiyonluklarına sahip çıkıyoruz. Almanya'da İtalya'da bütün Avrupa'da bu sayılıyor. Biz federasyonun 30 sene boyunca oynattığı ligler için başvuru yapıp sahip çıkıyoruz." dedi.

"O ZAMAN GELSİNLER HODRİ MEYDAN DİYORUZ"

Sarı kırmızılı kulüple yaşanan şampiyonluk tartışmasını da Haber Global'de değinen Sipahioğlu, "Bir kulüp buna itiraz ediyor, saatlerce yayın yapıyor. O zaman gelsinler, hodri meydan diyoruz. 3 gündür ses çıkmıyor. Biz hazırız. TFF resmi sitesinde zaten 1924 yılındaki ilk Türkiye Şampiyonu olarak Harbiye yer alıyor. Bu çok açık" şeklinde konuştu.

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