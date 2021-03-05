Fenerbahçe'de Metin Sipahioğlu'ndan flaş sözler! 'Her türlü algıyı yaptılar'

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, TRT Spor'a açıklamalar yaptı.

İşte Metin Sipahioğlu'nun açıklamaları;

Bize bir cevap hakkı doğmadıkça konuşmamayı ve kirli gündemle meşgul olmak istemiyoruz. Başka camiaların zeytinyağı gibi üste çıktığı açıklamalar üst üste geliyor. Son günlerde bazı açıklamalar oldu, hepinizin malumu

YANGINDAN MAÇ KAÇIRIR GİBİ

Penaltının yangından mal kaçırır gibi iptal edilmesi belki dünya rekoru oldu ama bizim konuşma sebebimiz dünden, bugünden farklı. Biz büyük resmi göstermek istiyoruz

BÜYÜK HİZMET ETMİŞ İSİMLERİ GÖRDÜ

90'lı yılların sonundan başlayarak bu ülke, 10 yıl TFF başkanlığı yapan ve içindeki büyük aşkı ortaya çıkarıp, hayalinin Galatasaray başkanlığı olduğunu belirten, dolayısıyla TFF başkanlığı yaptığı dönemde de takımına büyük hizmet etmiş isimleri gördü. Aynı dönemlerde ne tesadüf ki ülkemizin başbakanının takımının neredeyse her maçına gittiğini gördük, yaşadık

EN BÜYÜK KUMPASI YAŞADI

3 Temmuz'da kahpe FETÖ'nün, 15 Temmuz saldırısının ardından belki de gerçekleştirdiği en büyük kumpası yaşadı bu kulüp. Bu kumpas neticesinde hangi takımın zirveden dibe geldiği, hangi takımın da dipten zirveye geldiği ortada.

TOPLU KATLİAM GİRİŞİMİ...

2014 yılında hangi takımın şampiyonluk yolundayken otobüsünün toplu katliam girişiminde kurşunlandığı ortada. Biz kurşunlandıktan ertesi hafta otobüs koltuklarında kimlerin ne pozlar verdiği ortada.

HER TÜRLÜ ALGIYI YAPTILAR

Gerek son 25 yılda, gerek son 10 yılda, hangi camianın kendine en çok fayda sağladığı, bizim de diplere çekildiğimiz gün gibi ortadadır. Son 2 sezondaysa, Fenerbahçe'nin doğratılmasıyla sağladılar. Her türlü algıyı yaptılar

BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİNDE...

Beşiktaş, her kelimesine imza atılacak bir açıklama yaptı ama keşke Kadıköy'deki Beşiktaş maçı öncesinde hakem için 'Fenerbahçe Başkanı'nın şirketinde çalışıyor' algısı yapmasaydı da bu açıklamaları anlam bulsaydı

FENERBAHÇE NASIL İYİ NİYET GÖSTERSİN?

4 dakika 17 saniye bizim golümüz incelendi! Dün akşam gri denecek pozisyonu tek açıdan değerlendiriyorlar ve 9 saniyede yangından mal kaçırır gibi iptal ediyorlar ve sonra iyi niyet bekliyorlar. Fenerbahçe nasıl iyi niyet göstersin?

SADECE 1 MAÇ CEZA VERİYOR

PFDK, dirsek atan bir oyuncuya (Mustafa Muhammed) sadece 1 maç ceza veriyor. Bunu veriyorsa, Türk futbolu sadece bağırma, çağırma ve algılarla yönetiliyordur.

TÜM TÜRKİYE GÖRSÜN

2012 yılında playoff finalinde yapacağımız maçta rakibimizin sahaya çıkabilmesi için, stoperleri ve teknik direktörlerinin cezaları ertelendi ve sahaya çıktılar. Biz bunları gördük. Türkiye de görsün, farkında olsun

SON 13 HAFTA KENETLENELİM

Hakem hataları olmasa, şu anda liderlik koltuğunda Fenerbahçe olurdu. Her maça final olarak odaklanacağız ve adım adım zafere yürüyeceğiz. Son 13 hafta kenetlenelim, bu yapıya karşı tek şansımız kenetlenerek mücadele etmek.

KİMSEDEN KORKMAYIN, ETKİLENMEYİN

Gördüğünüzü, her takıma karşı çalın. Kimseden korkmayın, etkilenmeyin. Hata yapacaksanız da kendi iradenizle yapın. Geçen sene 4 dakika 17 saniye bizim golümüz incelendi. Geçen gece, hadi gri diyelim, gri pozisyonu tek açıdan 9 saniye incelediler.