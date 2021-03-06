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GeriFutbol Fenerbahçe'de Mesut Özil'in tedavisine devam edildi
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Futbol
Haber Giriş: 06.03.2021 - 20:31 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Mesut Özil'in tedavisine devam edildi

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Fenerbahçe'de Mesut Özil'in tedavisine devam edildi

Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 29. haftasında 8 Mart Pazartesi günü İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idmanda dar alanda çift kale maç yapıldı. Antrenman, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla tamamlandı.

Fraport TAV Antalyaspor ile yapılan maçta ayak bileğinden sakatlanan Mesut Özil'in tedavisine devam edildi. Sadık Çiftpınar ise bireysel çalışmalar gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla İttifak Holding Konyaspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak ve Konya'ya gidecek.

Fenerbahçede Mesut Özilin tedavisine devam edildi

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