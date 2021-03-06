Fenerbahçe'de Mesut Özil'in tedavisine devam edildi

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idmanda dar alanda çift kale maç yapıldı. Antrenman, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla tamamlandı.

Fraport TAV Antalyaspor ile yapılan maçta ayak bileğinden sakatlanan Mesut Özil'in tedavisine devam edildi. Sadık Çiftpınar ise bireysel çalışmalar gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla İttifak Holding Konyaspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak ve Konya'ya gidecek.

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