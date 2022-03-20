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Fenerbahçe'de Mesut Özil'in takıma güveni tam! 'Konyaspor maçında...'

#Fenerbahçe#Mesut Özil#Konyaspor
Fenerbahçede Mesut Özilin takıma güveni tam Konyaspor maçında...

Fenerbahçe'nin kaptanı Mesut Özil, Süper Lig'de oynayacakları Konyaspor maçını kazanacaklarını ve çıkışlarını sürdüreceklerini söyledi.

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Yeni yılda ligdeki ilk gol sevincini deplasmanda 5-2 kazanılan Alanyaspor maçında atan Mesut Özil, toplamda bu kulvarda 8. golüne ulaşmıştı. Fanatik'in haberine göre Konyaspor karşısında da ilk 11'de olacak kaptan Mesut, takımın hem moral hem de performans anlamında çok iyi bir seviyede olduğunu söyledi. 33 yaşındaki süperstar, "Konyaspor zor bir rakip ve ilk maçta bizi yenmişlerdi. Sahamızda taraftarımızın da desteğiyle onları devirip, 3 puanı almak istiyoruz. Yakaladığımız başarılı seriyi sürdürmek amacındayız" yorumunu yaptı.

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#Fenerbahçe#Mesut Özil#Konyaspor

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