Fenerbahçe'de Mesut Özil'in performansı nasıldı?

Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü transferi Mesut Özil, dün 90 dakika forma giydiği Göztepe karşılaşmasında beklenenin çok altında bir performans sergiledi.

Tecrübeli futbolcu, yüzde 87 isabet oranıyla toplam 64 pas atarken, bunların 62’sinin kısa pas olması dikkat çekti.

Karşılaşma boyunca sadece 1 şut atabilen Mesut’un ‘yapılan faul’ ve ‘yaptığı faul’ istatistikleri de 0’dı.

Yıldız futbolcu 1 top çalma ile oynadığı maçta 20 top kaybı yaşadı. 7 ortasında sadece 2 kez hedefi bulurken 2 uzun pasın 1’ini adrese göndermeyi başardı.

Büyük umutlarla sarı lacivertli takıma transfer edilen Mesut Özil’in hücumda böylesine etkisiz kalması dün sosyal medyanın en çok konuşulan olaylarından biri oldu.

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