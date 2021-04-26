Fenerbahçe'de Mesut Özil'in Kasımpaşa kombini şaşırttı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de sakatlığı sebebiyle Kasımpaşa mücadelesini tribünden takip eden Mesut Özil'in kombini geceye damga vurdu.

32 yaşındaki deneyimli futbolcunun, Kasımpaşa maçını NBA konseptli kombiniyle izlemesi dikkatlerden kaçmadı. Mesut Özil, renklerinin Fenerbahçe ile uyumu sebebiyle Los Angeles Lakers kombinini tercih etti.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN MESUT ÖZİL AÇIKLAMASI

Fenerbahçe A Takım Futbol Direktörü Emre Belözoğlu, Kasımpaşa maçı sonrasında Mesut Özil'in sakatlığına ve son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Belözoğlu, "Mesut, geçen antrenmanlara başladı. Ancak ağrıları arttığı için 3-4 gün ara verdi. 2 gün bizimle çalıştı, o yüzden değerlendirmek istemedik. Mesut çok önemli bir oyuncu. Kalan maçlarda değerlendirmek istiyoruz onu." dedi.

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