MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe'de Mesut Özil'in Kasımpaşa kombini şaşırttı!
GeriFutbol Fenerbahçe'de Mesut Özil'in Kasımpaşa kombini şaşırttı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 26.04.2021 - 09:23 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Mesut Özil'in Kasımpaşa kombini şaşırttı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe'de Mesut Özil'in Kasımpaşa kombini şaşırttı!

Fenerbahçe forması giyen Mesut Özil'in Kasımpaşa maçındaki sportif konsepti futbolseverleri şaşırttı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de sakatlığı sebebiyle Kasımpaşa mücadelesini tribünden takip eden Mesut Özil'in kombini geceye damga vurdu.

32 yaşındaki deneyimli futbolcunun, Kasımpaşa maçını NBA konseptli kombiniyle izlemesi dikkatlerden kaçmadı. Mesut Özil, renklerinin Fenerbahçe ile uyumu sebebiyle Los Angeles Lakers kombinini tercih etti.

Dünya bunu konuşuyordu Fenerbahçe...
Dünya bunu konuşuyordu! Fenerbahçe...
Bu bir hastalık, sezon başından beri yanlıştı...
"Bu bir hastalık, sezon başından beri yanlıştı..."

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN MESUT ÖZİL AÇIKLAMASI

Fenerbahçe A Takım Futbol Direktörü Emre Belözoğlu, Kasımpaşa maçı sonrasında Mesut Özil'in sakatlığına ve son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Belözoğlu, "Mesut, geçen antrenmanlara başladı. Ancak ağrıları arttığı için 3-4 gün ara verdi. 2 gün bizimle çalıştı, o yüzden değerlendirmek istemedik. Mesut çok önemli bir oyuncu. Kalan maçlarda değerlendirmek istiyoruz onu." dedi.

Fenerbahçede Mesut Özilin Kasımpaşa kombini şaşırttı

Fenerbahçede Mesut Özilin Kasımpaşa kombini şaşırttı

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi