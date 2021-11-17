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Fenerbahçe'de Mesut Özil'den flaş Galatasaray derbisi sözleri! "Maçı kazanmaya gidiyoruz"

#Mesut Özil#Fenerbahçe#Süper Lig
Fenerbahçede Mesut Özilden flaş Galatasaray derbisi sözleri Maçı kazanmaya gidiyoruz

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Mesut Özil, pazar günü Galatasaray ile oynayacakları derbi maçı öncesi Fenerbahçe Televizyonu’na açıklamalarda bulundu. Takım olarak çok motive olduklarını belirten Mesut, “Biz hazırız. Taraftarlarımız bize her zaman güvensin ve destek olsunlar. İnşallah camiamıza 3 puanı hediye edeceğiz." dedi.

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Galatasaray ile oynayacakları derbi maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Mesut Özil, “İlk önce tabi ki heyecanlıyız. Güzel bir maç olacak. Takım olarak hazırlanıyoruz, hazırız da. Biz orada 3 puanı almak için elimizden geleni yapacağız.” ifadelerini kullandı.

“Kariyerinde Galatasaray derbisini nerede görüyorsun?” sorusuna tecrübeli futbolcu, “Tabi en üst zirve. Çünkü küçük yaştan beri Fenerbahçeliyim. Derbileri seyretmekle büyüdük. O yüzden pazar günü ilk 11’de olursam, Allah bana nasip ederse, derbide olacağım. Heyecanlıyım, mutluyum. İnşallah güzel bir maç olur. İnşallah orada 3 puanı alacağız.” yanıtını verdi.

"ALMANYA'DA KAHVEHANELERDE DERBİ İZLERDİK"

Çocukken izlediği derbi maç ortamlarını anlatan Özil, “Ya evde aileyle, ya da Almanya’da kahvehanelerde giderdik. Orada karışık bir atmosferde izlerdik. Yarısı Fenerbahçeli, yarısı Galatasaraylı olurdu. Biz tabi Fenerbahçe’yi desteklerdik. Kazandığımızda da çok sevinirdik, mutlu olurduk.” ifadelerini kullandı.

‘Fenerbahçe formasıyla oynamak sana neler hissettiriyor?’ sorusuna Mesut Özil, “Çok gurur verici. Bu çubuklu formayı giymek her zaman hayalimdi. Allah nasip etti. Dediğim gibi çok mutluyum. İnşallah bu sezon da takımıma yardım edebilirim. Takım olarak hedeflerimiz var. Kendi hedeflerim de var: Bu takıma sahada en iyi şekilde yardım etmek. İnşallah başarırız. İnşallah sezon sonunda da takım olarak hedeflerimize ulaşırız. “ dedi.

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"HERKESİN MORALİ YÜKSEK, MOTİVEYİZ"

Çok motive olduklarını belirten 33 yaşındaki futbolcu, “Birkaç futbolcu eksik. Milli takımlardan yarın geri dönecekler. Hazırlıklara devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde çok çalıştık. Takım olarak çok motiveyiz. Sahada zaten belli oluyor, herkesin morali yüksek. Maç heyecanı var. Dediğim gibi hazırlıklar çok çok iyi gidiyor. Pazar günü inşallah hazır olup, Galatasaray’ı da yeneceğiz.” diye konuştu.

"DERBİYİ KAZANMAYA GİDİYORUZ"

Derbi havası içinse Mesut Özil, “Evet, bir de şu gerçek var. Herkes biliyor. Pazar günü çok çok önemli bir maç. Sadece bizim için değil, camiamız için de. Herkes derbinin farkında. Sahada ve idmanda herkesin o hırsı belli oluyor. Pazar günü en iyi şekilde çıkarak, maçı kazanmaya gidiyoruz.” diye konuştu.

Taraftarlar için özel bir parantez açan yıldız isim, “Onlar her zaman bize güvensin. Bize destek olsunlar ve sahip çıksınlar. Takım olarak onlara ihtiyacımız var. Onların desteğiyle, dualarıyla inşallah; sezon sonunda da hedeflerimize ulaşırız. Biliyoruz, zor dönemden geçiyoruz ama biz takım olarak da oradan çıkmasını biliriz. Dua edin. Biz takım olarak hazırız. Pazar günü camiamıza da inşallah bu 3 puanı hediye edeceğiz. “ dedi.

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#Mesut Özil#Fenerbahçe#Süper Lig

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