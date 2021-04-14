Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Nazım Sangare takımla çalışmalara başladı
Fenerbahçe, Süper Ligin 35. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-lacivertlilerde Mesut Özil ve Nazım Sangare antrenmanın tamamında takımla çalıştı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 35. haftasında 18 Nisan Pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Gaziantep maçında ilk 11'de yer alan oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.
Diğer futbolcuların ise ısınma, koordinasyon hareketleri ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç oynadığı aktarıldı.
GÖKHAN VE VALENCIA'NIN TEDAVİLERİ SÜRDÜ
Mesut Özil ve Nazım Sangare'nin antrenmanın tamamında sahada takımla çalıştığı, Gökhan Gönül ile Enner Valencia'nın tedavilerine devam edildiği kaydedildi.
Antrenmandan önce kaleci Altay Bayındır'ın 23. yaş gününün kutlandığı belirtildi.
Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.
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