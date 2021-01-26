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GeriFutbol Fenerbahçe'de Mesut Özil ürünleri satışa çıktı!
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Futbol
Haber Giriş: 26.01.2021 - 16:46 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Mesut Özil ürünleri satışa çıktı!

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Fenerbahçe'de Mesut Özil ürünleri satışa çıktı!
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Fenerbahçe, dünyaca ünlü yeni yıldızı Mesut Özil için üretilen ürünlerin satışa çıktığını duyurdu.

Fenerbahçe'nin ürün satış sayfası Fenerium'dan yapılan açıklamada Mesut Özil ürünlerinin satışa sunulduğu ifade edildi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

Ürünlerimiz bugünden itibaren fenerium.com ve İstanbul mağazalarımızda satışta, ilerleyen günlerde yeni eklenecek modellerle birlikte tüm Fenerium mağazalarında!

Fenerbahçede Mesut Özil ürünleri satışa çıktı

 

Fenerbahçede Mesut Özil ürünleri satışa çıktı

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