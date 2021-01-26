Fenerbahçe'de Mesut Özil ürünleri satışa çıktı!
Fenerbahçe, dünyaca ünlü yeni yıldızı Mesut Özil için üretilen ürünlerin satışa çıktığını duyurdu.
Fenerbahçe'nin ürün satış sayfası Fenerium'dan yapılan açıklamada Mesut Özil ürünlerinin satışa sunulduğu ifade edildi.
Yapılan açıklama şu şekilde:
Ürünlerimiz bugünden itibaren fenerium.com ve İstanbul mağazalarımızda satışta, ilerleyen günlerde yeni eklenecek modellerle birlikte tüm Fenerium mağazalarında!
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