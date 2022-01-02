Fenerbahçe'de Mesut Özil ticaretten vazgeçmiyor! Bu kez Türkiye'den takım satın alacak...

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Fenerbahçe'nin tecrübeli süper yıldızı Mesut Özil, saha dışındaki ticari yatırımlarına devam ediyor.

Geçtiğimiz sezon devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan ve saha içinde olduğu kadar saha dışında da gündem olan 33 yaşındaki Mesut, Türk futboluna yatırım yapma kararı alırken, girişimlere başladı.

İSTENEN MİKTAR, 20 MİLYON TL

Alman Bild Gazetesi, Mesut Özil'in TFF 2. Lig ekiplerinden Çorumspor'u satın almak istediğini sayfalarına taşıdı. Çorumspor Başkanının kulüp için 1.3 milyon euro (20 milyon TL) talep ettiği ve Mesut Özil için bu parayı ödemenin çok kolay olacağı belirtildi.

BAŞKANIN AÇIKLAMALARINA YER VERİLDİ

Çorumspor Başkanı Fatih Özcan'ın geçtiğimiz günlerde yerel basında yaptığı "Türkiye'de oynayan dünyaca ünlü bir futbolcu kulübü satın almakla ilgileniyor" sözlerine yer veren gazetesi, Çorumspor'un ligde 6. sırada yer aldığını sayfalarına taşıdı.

İRFAN CAN KAHVECİ DETAYI...

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Çorumspor Kaptanı Umut Kaya'nın, "Kulüp için ilk temas, Mesut'un Fenerbahçe'deki takım arkadaşı İrfan Can Kahveci aracılığı ile kuruldu. Başkanı arayıp detayları sorup bilgi edindi" açıklamalarını da yayınlayan gazete, görüşmelerin sürdüğünü de belirtti.

"ÖNCE ÇORUMLULARI GÖRELİM"

Çorumspor Başkanı Fatih Özcan, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında kulübe talipler olduğunu açıklamıştı.

Özcan açıklamasında; "Talip var ancak öncelik Çorumluların. Süper Lig takımının talip olduğu teklifini vekilimiz getirdi. Hedef bir üst lig olmalı. Dünyaca ünlü bir futbolcu talip, Süper Lig kulübü talip, büyük bir firma talip. Önce Çorumluları görelim çıksınlar onlar çıtayı yükseltsinler. Karar defterine harcanan para bağışlanacak diyerek gelecek. Görev sürecinde de borçtan sorumludur." ifadelerini kullanmıştı.

ALİ KOÇ TİCARİ İLİŞKİLERİNDEN RAHATSIZDI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da geçmişte verdiği bir röportajda Mesut Özil'in ticari anlaşmalarından duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti.

Ali Koç, "Mesut'un artık işine odaklanması lazım. Ticari işleri bir kenara koyup, Fenerbahçe için yapacaklarına konsantre olmalı. Hepimiz Mesut'un neler yapabileceğini biliyoruz. Hocamızın Mesut'a karşı ön yargısı yok. Onun da ticari işleri bir kenara koyup işine odaklanması gerekiyor." diye konuşmuştu.