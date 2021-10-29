Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Mesut Özil şoku yaşanıyor.
A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'de ağrıları nedeniyle son antrenmana katılmayan Mesut Özil, Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
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