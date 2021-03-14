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GeriFutbol Fenerbahçe'de Mesut Özil, koltuk değneklerini attı
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Futbol
Süleyman ARAT
Haber Giriş: 14.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Mesut Özil, koltuk değneklerini attı

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Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile oynadığı maçta ciddi şekilde sakatlanan Mesut Özil, dün itibarıyla değneklerden kurtuldu.

4 Mart’taki Antalyaspor maçında ayak bileğine aldığı darbe sonucu ciddi şekilde sakatlanan ve o günden bu yana koltuk değnekleri ile yürüyebilen Fenerbahçeli Mesut Özil, dün itibarıyla değneklerden kurtuldu.

Önümüzdeki hafta salon çalışmalarına başlayacak olan yıldız futbolcu 1 ay sonra sahalara dönecek.

Fenerbahçede Mesut Özil, koltuk değneklerini attı

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