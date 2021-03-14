Fenerbahçe'de Mesut Özil, koltuk değneklerini attı

4 Mart’taki Antalyaspor maçında ayak bileğine aldığı darbe sonucu ciddi şekilde sakatlanan ve o günden bu yana koltuk değnekleri ile yürüyebilen Fenerbahçeli Mesut Özil, dün itibarıyla değneklerden kurtuldu.

Önümüzdeki hafta salon çalışmalarına başlayacak olan yıldız futbolcu 1 ay sonra sahalara dönecek.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...