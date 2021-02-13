Fenerbahçe'de Mesut Özil ilk kez 11'de! Karagümrük maçının kadrosu açıklandı
Fenerbahçe'nin devre arası transferi Mesut Özil, Fatih Karagümrük maçına 11'de başlayacak. Yıldız oyuncu, sarı-lacivertli takımda ilk kez 11'de yer aldı.
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Mesut Özil, Fatih Karagümrük maçında ilk 11'de başlayacak.
Devre arasında takıma katılan yıldız futbolcu, sarı-lacivertli formayla ilk maçında Hatayspor maçında çıkmıştı. Oyuna 77. dakikada giren Mesut Özil,
Galatasaray derbisinde 63. dakikada, Başakşehir maçında ise 46. dakikada oyuna dahil olmuştu.
Mesut Özil, Fatih Karagümrük maçıyla birlikte Fenerbahçe formasıyla ilk kez 11'de sahaya çıkmış olacak.
Karagümrük'ün ilk 11'i: Viviano, Koray, Roco, Campi, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Castro, Ndao, Borini, Sobiech
Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Altay, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Ozan, Sosa, Valencia, Osayi, Mesut Özil, Thiam
GALATASARAY DERBİSİNDE DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü ile sonlanan dev derbide 63. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın yerine oyuna dahil olan Mesut'un performansı dikkat çekmişti.
Uzatmalarla birlikte toplam 36 dakikada sahada yer alan yıldız orta saha yüksek pas yüzdesiyle dikkat çekerken 33 kez topla buluşmuştu.
Toplamda yüzde 95,2 pas yüzdesiyle oynayan 32 yaşındaki yıldız, rakip sahada ise yüzde 73,7 pas yüzdesiyle oynamıştı.
İLK ASİSTİ 'VAR'DAN DÖNDÜ
Mücadelede Galatasaray kalesine 5 orta gönderen Mesut, 1 isabet sağlarken ilk asistine de çok yaklaşmıştı.
75'te kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Özil'in ortasında Ozan Tufan ağları sarssa da gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmamıştı.
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