Fenerbahçe'de Mesut Özil golleriyle zirvede

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Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi asistçileri arasında yer alan Mesut Özil, bu sezon golcülüğü ile öne çıkıyor. Beşiktaş maçının 14. dakikasında kullandığı penaltıyı gole çevirerek Fenerbahçe’yi 1-0 öne geçiren yıldız futbolcu, Süper Lig’deki gol sayısını 6’ya çıkardı. Ayrıca 2 asisti bulunan Mesut, bu sezon toplam 8 gole direkt katkı yapmış oldu.

KARTAL’I EN ERKEN O AVLADI

Derbının 13 dakika 36’ncı saniyesinde fileleri havalandıran sarı lacivertli futbolcu ayrıca, Beşiktaş’ın bu sezon Süper Lig’de yediği en erken deplasman golünü kaydetti. Mesut Özil, Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’nde Frankfurt ile 1-1 berabere kaldığı maçta da gol atmıştı.