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Fenerbahçe'de Mesut Özil golleriyle zirvede

#Fenerbahçe#Mesut Özil#Derbi
Fenerbahçede Mesut Özil golleriyle zirvede

F.Bahçe’nin asist kralı yıldızı bu sezon golleriyle zirvede. Bugüne dek asistçiliği ile dünya çapında şöhret kazanan Mesut Özil, bu sezon attığı gollerle Fenerbahçe’nin en skorer ismi oldu. Tecrübeli futbolcu, bu sezon resmi maçlardaki 7. golünü Beşiktaş filelerine gönderdi.

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Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi asistçileri arasında yer alan Mesut Özil, bu sezon golcülüğü ile öne çıkıyor. Beşiktaş maçının 14. dakikasında kullandığı penaltıyı gole çevirerek Fenerbahçe’yi 1-0 öne geçiren yıldız futbolcu, Süper Lig’deki gol sayısını 6’ya çıkardı. Ayrıca 2 asisti bulunan Mesut, bu sezon toplam 8 gole direkt katkı yapmış oldu.

KARTAL’I EN ERKEN O AVLADI

Derbının 13 dakika 36’ncı saniyesinde fileleri havalandıran sarı lacivertli futbolcu ayrıca, Beşiktaş’ın bu sezon Süper Lig’de yediği en erken deplasman golünü kaydetti. Mesut Özil, Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’nde Frankfurt ile 1-1 berabere kaldığı maçta da gol atmıştı.

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