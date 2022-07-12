Fenerbahçe'de Mesut Özil dönemi sona eriyor! Başakşehir ile görüşme...

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Fenerbahçe'de Mesut Özil defteri kesin olarak kapanıyor... Sarı lacivertliler, geçen sezon kadro dışı kalan ve yeni teknik direktör Jorge Jesus’un düşünmediği Mesut Özil ile masaya oturarak karşılıklı anlaşma yoluyla sözleşmeyi feshetme konusunda el sıkıştı.

REKORLA GELDİ AMA...

Oysa ki Mesut Özil, sarı lacivertlilere gelirken, daha sahaya çıkmadan rekorlar kırmıştı. Mesut Özil’i İstanbul’a getiren uçağın yolculuğunu tam 312 bin kişi izlerken, ‘Gel gündüzle gece olalım’ tweeti Türk spor tarihinin en çok etkileşim alan paylaşımı olmuştu. Söz konusu paylaşım 24 saat içinde 215 bin 600 defa retweet edilirken, 592 bin 100 kişi tarafından beğenilmiş ve 60 bin 200 yorum yapılmıştı. Bununla beraber, borsada işlem gören F.Bahçe hisselerinin önceki kapanışa oranla yüzde 7 değer kazanması dikkat çekmişti.

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KIRILMA ANI KONYA MAÇI

Mesut Özil, Fenerbahçe’nin 20 Mart 2022 tarihinde Konyaspor ile Kadıköy’de oynadığı müsabakanın ilk devresinde forma giyerken, ikinci yarıda ise oyundan alındı. Bu maçtan sonra Fenerbahçe Kulübü, resmi bir açıklama yaparak Mesut Özil’in kadro dışı bırakıldığını duyurdu. Özil’in soyunma odasında oyundan alındığını duyunca, İsmail Kartal’a sarf ettiği sözler kadro dışı bırakılmasının nedeni olduğu öne sürülmüştü. Ardından sezonu kadro dışı şekilde tamamlayan ünlü futbolcu için yeni teknik direktör Jorge Jesus da olumsuz görüş bildirince ipler koptu.

36 MAÇTA 11 GOLE KATKI

Geldiği anda ilk açıklaması “Bir rüyam gerçek oluyor” olan Mesut Özil’in sarı lacivertlilerdeki kariyeri hem kendisi hem de kulüp için hiç de beklediği gibi gitmedi. 20 Ocak 2021’de imzayı atan Özil, 36 karşılaşmada forma giyerken, 8 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

BAŞAKŞEHİR'E YAKIN

Artık resmi olarak ayrılığın açıklanması beklenirken, futbolcunun bir diğer Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir ile görüştüğü ve anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi. Eğer transfer gerçekleşirse, Emre Belözoğlu ilk kez Fenerbahçe’nin sportif direktörüyken çalışan Mesut Özil, genç teknik adamla bu kez de turuncu lacivertlilerde bir arada mücadele etmiş olacak.

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