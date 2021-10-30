Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Konya maçı öncesi kötü haber

Son 2 maçta kaybedilen 6 puandan sonra galibiyet serisi yakalamak isteyen isteyen F.Bahçe’ye Konya maçı öncesi Mesut Özil’den kötü haber geldi.
Ağrıları nedeniyle sarı lacivertli takımın yaptığı son idmana çıkmayan yıldız futbolcu Konyaspor maçı kafilesinde de yer almadı.
Mesut, bu sezon sakatlığı nedeniyle Altay deplasmanında, grip olduğu için de Olympiakos karşılaşmasında forma giyememişti.
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