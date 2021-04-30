Fenerbahçe'de Mesut Özil, 56 gün sonra Alanya'da geri döndü!

Son olarak Fenerbahçe’nin 4 Mart’ta Kadıköy’de 1-1 berabere kaldığı Antalyaspor karşılaşmasında forma giyen 32 yaşındaki oyuncu, dün Aytemiz Alanyaspor deplasmanında ilk 11’de forma giydi

ALANYA'DA 3 DEĞİŞİKLİK

Aytemiz Alanyaspor’da Süper Lig’de son yapılan Medipol Başakşehir maçının 11’ine göre 3 değişikliğe gidildi. Son yapılan Medipol Başakşehir müsabakasına 11’de başlayan Tayfur Bingöl, Fatih Aksoy ve Efkan Bekiroğlu, teknik direktör Çağdaş Atan tarafından yedeğe çekildi. Bu oyuncuların yerine Juanfran, Caulker ve Siopis sahaya çıktı.

G.SARAY DERBİSİNİN ARDINDAN İLK

Fenerbahçe, Süper Lig’de uzun bir süre sonra en az isabetli şut çektiği maçı oynadı. Sarı lacivertliler, sadece 1 isabetli şutta kalırken, son olarak ligin 3. haftasında deplasmanda oynadığı Galatasaray derbisinde sadece 1 isabetli şut çekebilmişti.