Fenerbahçe'de Mert ve Yusuf sevinci

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F.BAHÇE’de peş peşe yaşanan üzücü sakatlık haberlerinden sonra dün Mert Müldür ve Yusuf Akçiçek’in takımla ilk antrenmana çıkmaları sevinç yarattı.

Oosterwolde ve Becao’nun sezon kapatmasının ardından önce Mourinho’nun üçlü defansta görev verdiği Mert Müldür omzundan sakatlandı. Erzurumspor’la oynanan kupa maçında ise Djiku, yeni transfer Diego Carlos ve Yusuf Akçiçek maçı yarıda bıraktı. Alanya’da ise Çağlar Söyüncü ve İsmail Yüksek sakatlar arısına eklendi.

ALEXANDER DJiKU iÇiN SEFERBERLiK

BİR süredir tedavileri titizlikle sürdürülen Mert Müldür ve Yusuf Akçiçek’in yapılan son kontrolden sonra iyileştikleri görüldü ve dün ilk kez takımla antrenmana çıktılar. Antrenmanı sağlıklı şekilde tamamlayan iki oyuncu takımla antrenmanlara devam edeceği ve Mourinho’nun görev vermesi halinde Kasımpaşa ve Galatasaray maçlarında oynayabilecek seviyeye geleceği öğrenildi.

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Tedavisine devam edilen Alexander Djiku’nun da önümüzdeki hafta antrenmanlara başlayarak Galatasaray derbisine kadar hazır duruma gelmesi için sağlık ekibinin çalışmaları sürdürdüğü belirtildi.