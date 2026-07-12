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Fenerbahçe'de Mert Müldür ve Archie Brown gelişmesi!

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#Fenerbahçe#Mert Müldür#Archie Brown
Fenerbahçede Mert Müldür ve Archie Brown gelişmesi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2026 20:52

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde sürdüren Fenerbahçe'de hafif ağrıları nedeniyle son yapılan hazırlık maçında kadroya alınmayan Mert Müldür ve Archie Brown takımla birlikte çalıştı.

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Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap kamp çalışmalarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde konakladıkları otelin sahasında, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Sarı-lacivertlilerin dün oynadığı Pogon Szczecin maçında ilk 11'de forma giyen isimlerin yer almadığı idmanı futbol direktörü Oğuz Çetin de takip etti.

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Polonya temsilcisi karşısında hafif ağrıları nedeniyle kadroya alınmayan Mert Müldür ile Archie Brown da antrenmanda takımla çalıştı.

Neşeli anların yaşandığı idmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışma yapıldığı aktarıldı.

Fenerbahçe, yarın yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdürecek.

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#Fenerbahçe#Mert Müldür#Archie Brown

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