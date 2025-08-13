×
Fenerbahçe'de Mert Müldür şoku! Durumu belli oldu

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2025 15:51

Fenerbahçe'de UEFA üçüncü eleme turunda karşılaştığı Feyenoord maçında sakatlanan Mert Müldür'ün durumu belli oldu.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Kadıköy'de Feyenoord'u 5-2 mağlup etti ve play-off turuna yükselmeyi başardı.

Öte yandan karşılaşmada yaşanan bir pozisyon esnasında omzunu tutarak yerde kalan Mert Müldür'ün durumu merak ediliyordu.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe sağlık ekibi, Mert Müldür için karar aşamasında. Ya omzundaki sakatlık tedavi edilecek ya da ameliyat olacak. Ameliyat olursa 3-4 ay sahalardan uzak kalacak. Ameliyat olmazsa tedavi yapılacak ve bu şekilde sezona devam edecek.

Yağız Sabuncuoğlu ayrıca Jhon Duran'ın durumunun iyi olduğunu, MR'a gerek görülmediğini aktardı.

