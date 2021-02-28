Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'tan maç sonu Mesut Özil itirafı!

Süper Lig'de Trabzonspor'u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Mert Hakan, "Bizim için kritik bir dönemeçti. Takım ve camia olarak uzun yıllardır şampiyonluğa hasret olduğumuz için kırılgan bir yapıdaydık. Yanımızda olmayan arkadaşlarımızla konuştuğumuz her şey kazanmaya yönelikti. Skor daha farklı olabilirdi. Uğurcan çok iyiydi" dedi.

'ÇOK BÜYÜK KARAKTER'

Mesut Özil hakkında da yorum yapan Mert Hakan, "Mesut Ağabey'in kaldırmadığı kupa yok. Ondan ne kaparsam kar. İnsan olarak da çok büyük karakter. İnanılmaz biri. Onla zaman geçirmeye çalışıyorum. Sağolsun bizle çok ilgili. Saha içinde yapmamız gerekenleri bize söyledi. Pas oyununu da harika oynadık bugün." şeklinde konuştu.

Mert Hakan Yandaş sözlerini, "Taraftarlarımız, bundan sonra hep bu oyunu seyredecek. Kazana kazana gideceğiz!" ifadeleriyle tamamladı.