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Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'tan Jorge Jesus'a tepki

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#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Mert Hakan Yandaş
Fenerbahçede Mert Hakan Yandaştan Jorge Jesusa tepki
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2023 08:39

Fenerbahçe - İstanbulspor maçının sonunda Jorge Jesus ve taraftarlar arasında gerginlik yaşanırken Mert Hakan Yandaş'ın olay tepkisi ortaya çıktı.

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Süper Lig'in 31. haftasında İstanbulspor'u konuk eden Fenerbahçe, 3-3 beraberlikle sahadan ayrılarak 3 puanı hanesine yazdıramadı. Zirve yarışında yara alan sarı-lacivertli ekip, son dakikalarda kalesinde gördüğü golle lider Galatasaray ile olan puan farkını 4'e indirme fırsatını tepti.

İÇ SAHADA 23 GOL YEDİ

Sarı-lacivertliler, bu sezon ligde iç sahada oynadığı karşılaşmalarda en çok gol yiyen takımlardan oldu. Ligde 31 hafta geride kalırken Fenerbahçe iç saha maçlarında kalesinde 23 gol gördü.

JESUS TEPKİLERİN ODAĞINDA

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, İstanbulspor maçının ardından tepkilerin odağındaki isim oldu. Ülker Stadyumu'nu doldurarak maçın başından sonuna kadar yaptıkları tezahüratlarla sarı-lacivertli takıma destek olan taraftarlar, tepkilerini karşılaşma sonrasında dile getirdi.

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Bütün takımı toplayarak tribünleri alkışlayan Jesus'a taraftarlar tepki gösterince Portekizli teknik adam çılgına döndü.

ARDA GÜLER SAKİNLEŞTİRMİŞTİ

Maç sonu takımı toplayan Jorge Jesus, futbolculara tribünü alkışlattı. Ancak taraftarlar, kendilerini alkışlayan futbolcuları ıslıkladı. Bunun üzerine oldukça sinirlenen Portekizli hoca, tribüne el kol hareketleri yaparak tepki gösterdi.

O anlarda Jorge Jesus'u Arda Güler sakinleştirirken, Mert Hakan Yandaş'ın hareketleri ise dikkat çekti.

HOCASINA TEPKİ GÖSTERDİ

Sabah'ın haberine göre; Jorge Jesus'un tribünle atıştığını gören Mert Hakan Yandaş adeta sinirden çılgına döndü. Deneyimli orta saha, takım arkadaşları ve kulübeye doğru "Ne gerek var, içeri girsene." tarzında el hareketleri yaptı.

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#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Mert Hakan Yandaş

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