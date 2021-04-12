Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'tan çarpıcı "kahve içme" sevinci paylaşımı! '3'ü bir arada'
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mert Hakan Yandaş, Gaziantep FK'ya attığı gol sonrası Ozan Tufan ve İrfan Can Kahveci ile yaptığı sevinci sosyal medyadan paylaşarak dikkat çeken bir mesaj yazdı. Mert Hakan'ın bu paylaşımı, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından büyük ilgi gördü.
Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup ettiği mücadelede Mert Hakan Yandaş'ın kaydettiği ilk gol sonrası sarı-lacivertli futbolcular "kahve içme" sevinci yaşamışlardı.
Yaşanan bu sevinç sonrası golün sahibi Mert Hakan'dan sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım geldi.
"3'Ü 1 ARADA"
Milli futbolcu, İrfan Can Kahveci ve Ozan Tufan'la olan sevincin fotoğrafını paylaştı ve "Şey mi dostum? 3'ü 1 arada" mesajını yazdı. Mert Hakan'ın bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.
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