Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'tan çarpıcı "kahve içme" sevinci paylaşımı! '3'ü bir arada'

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup ettiği mücadelede Mert Hakan Yandaş'ın kaydettiği ilk gol sonrası sarı-lacivertli futbolcular "kahve içme" sevinci yaşamışlardı.

Yaşanan bu sevinç sonrası golün sahibi Mert Hakan'dan sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"3'Ü 1 ARADA"

Milli futbolcu, İrfan Can Kahveci ve Ozan Tufan'la olan sevincin fotoğrafını paylaştı ve "Şey mi dostum? 3'ü 1 arada" mesajını yazdı. Mert Hakan'ın bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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