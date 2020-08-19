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GeriFutbol Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın doğum günü kutlandı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 19.08.2020 - 21:41 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın doğum günü kutlandı

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Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın doğum günü kutlandı
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Fenerbahçe'de yeni transfer Mert Hakan Yandaş'a doğum günü kutlaması yapıldı.

Hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren sarı-lacivertle ekipte, Mert Hakan Yandaş'ın 26. yaş günü nedeniyle pasta kesildi.

Takım arkadaşları ve teknik heyet, oyuncunun yaş günü kutladı.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabında yer alan paylaşımda da "Bugün futbolcumuz Mert Hakan Yandaş'ın doğum günü. Mutlu yıllar Mert Hakan!" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçede Mert Hakan Yandaşın doğum günü kutlandı

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