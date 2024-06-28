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Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'dan flaş Mourinho açıklaması: 'O bizim komutanımız, biz askerleriz'

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#Fenerbahçe#Mert Hakan Yandaş#Mourinho
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2024 13:52

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalayan Mert Hakan Yandaş, basın toplantısında konuştu.

İşte Mert Hakan Yandaş'ın sözleri;

Bizim için yoğun geçen bir dönem. Sert başladı ve sert geçiyor. Takımlar sezon içinde, bu kampların meyvesini yer. Jose Mourinho inanılmaz idmanlar yaptırıyor. Biraz yorucu ama keyifli geçiyor. Yeni sezon Fenerbahçemize inşallah hayırlı olur. Takım hiç ara vermemiş gibi devam ediyor. Herhalde herkes tatilde çalışmış. Bundan hocanın da etkisi olabilir.

KOMUTAN MOURINHO

Mourinho ile çalışmak herkese nasip olmaz. Benim için de büyük şans. İki yıl daha Fenerbahçe'ye hizmet edeceğim. Takımda herkesi isim isim bilerek buraya gelmiş, herkese çok yakın. Komutan olayınca gelirsek, o bizim komutanımız. O ne derse, onu yapacağız.

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EURO 2024 YORUMU

EURO2024'ü takip ediyorum, arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İnşallah daha ileriye giderler. Oyun olarak sıkıntılı dönem yaşadılar ama onlara destek olmamız lazım. Ay-Yıldıza hizmet ediyorlar, ülke inşallah desteğe devam eder ve gidebildikleri yere kadar giderler. Ben de onlar için çok mutluyum.

BİZ KULÜBÜN ASKERLERİYİZ

Talihsiz sakatlıklar yaşadım. Geçen sezon iyi oynadım ve takıma iyi katı verdim. Komutan konusu, taraftarların teveccühü. Bizlerin komutanı hocalarımız. Biz kulübün askerleriyiz. 1 dakika, 10 dakika... Ne kadar süre gelirse en iyisini yapmak için varım. Bu sezon daha da çok oynamak istiyorum. Takıma yaptığım katkıyı herkes görecek. Bize karşı olan herkesle mücadele edeceğim.

HEMEN KABUL ETTİM

Ali Koç aradı ve beni iki yılda Fenerbahçe'de görmek istediğini söyledi. Ben de hemen kabul ettim. İnşallah Şampiyonlar Ligi'ne kalırız.

MOURINHO ÇOK DETAYCI

Daha zor ve daha çekişmeli lig olacak. Diğer rakiplerimiz de önemli takviyeler yapıyorlar. Biz bir aradayız yine, bu çok önemli avantaj. Jose Mourinho çok detaycı, ufak ufak her şeyi işliyor. Bizim hakim olmadığımız çok şeye hakim. 99 puan aldık ama ufak detayları bize aktarıyor. Bize inanılmaz şeyler katacak. Bundan öncesi hocalarımız da çok şey kattı. Mourinho'nun istediklerini yaparak Lugano maçına en iyi şekilde gitmek istiyoruz.

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#Fenerbahçe#Mert Hakan Yandaş#Mourinho

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