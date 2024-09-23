Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'a Galatasaray derbisi sonrası uyarı!

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Derbiye yedek başlayan Mert Hakan Yandaş, ilk yarıda hakeme itirazdan sarı kart görmüştü. Karşılaşma sonunda da Galatasaraylı oyuncularla arasında gerginlik yaşanan Mert Hakan, rakip oyuncularla aynı anda tünele girmek istemişti.

Fanatik'in haberine göre arkadaşlarının engel olduğu tecrübeli futbolcuya yönetimin, sakin olması konusunda uyarıda bulunduğu bildirildi.

Öte yandan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun da Mert Hakan Yandaş'ı UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Union Saint-Gilloise maçında ilk 11'de görev vereceği aktarılıyor.