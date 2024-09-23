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Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'a Galatasaray derbisi sonrası uyarı!

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#Fenerbahçe#Mert Hakan Yandaş#Derbi
Fenerbahçede Mert Hakan Yandaşa Galatasaray derbisi sonrası uyarı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2024 10:05

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisindeki agresif tavırlarıyla dikkat çeken Mert Hakan Yandaş'a yönetim tarafından uyarı geldi.

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Derbiye yedek başlayan Mert Hakan Yandaş, ilk yarıda hakeme itirazdan sarı kart görmüştü. Karşılaşma sonunda da Galatasaraylı oyuncularla arasında gerginlik yaşanan Mert Hakan, rakip oyuncularla aynı anda tünele girmek istemişti.

Fanatik'in haberine göre arkadaşlarının engel olduğu tecrübeli futbolcuya yönetimin, sakin olması konusunda uyarıda bulunduğu bildirildi.

Öte yandan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun da Mert Hakan Yandaş'ı UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Union Saint-Gilloise maçında ilk 11'de görev vereceği aktarılıyor.

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#Fenerbahçe#Mert Hakan Yandaş#Derbi

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