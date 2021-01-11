Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ve Sadık Çiftpınar'dan yayıncı kuruluş tepkisi

Yayıncı kuruluşa tepki gösteren Mert Hakan Yandaş, "Maçla ilgili konuşmayacağım, buraya da mecburiyetten geldim. Tekrarları yayıncı kuruluş belirliyor ama sonucu biz belirliyoruz. beIN Sports'u planlarıyla baş başa bırakıyoruz. Taraftarlarımız hiçbir algıya kapılmasınlar." diye konuştu.

"Bildiğimiz yolda devam edeceğiz"

Mert Hakan'a katıldığını belirten Sadık ise "Bildiğimiz yolda devam edeceğiz. Mert Hakan'a katılıyorum. beIN Sports'u baş başa bırakıyoruz." dedi.