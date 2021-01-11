MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ve Sadık Çiftpınar'dan yayıncı kuruluş tepkisi
GeriFutbol Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ve Sadık Çiftpınar'dan yayıncı kuruluş tepkisi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 11.01.2021 - 18:17 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ve Sadık Çiftpınar'dan yayıncı kuruluş tepkisi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ve Sadık Çiftpınar'dan yayıncı kuruluş tepkisi
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe'nin Erzurumspor'u mağlup ettiği maçın ardından Mert Hakan Yandaş ve Sadık Çiftpınar, açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşa tepki gösteren Mert Hakan Yandaş, "Maçla ilgili konuşmayacağım, buraya da mecburiyetten geldim. Tekrarları yayıncı kuruluş belirliyor ama sonucu biz belirliyoruz. beIN Sports'u planlarıyla baş başa bırakıyoruz. Taraftarlarımız hiçbir algıya kapılmasınlar." diye konuştu.

"Bildiğimiz yolda devam edeceğiz"

Mert Hakan'a katıldığını belirten Sadık ise "Bildiğimiz yolda devam edeceğiz. Mert Hakan'a katılıyorum. beIN Sports'u baş başa bırakıyoruz." dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle