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Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, İsmail Kartal'la birlikte yeniden doğdu

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Mert Hakan Yandaş
Fenerbahçede Mert Hakan Yandaş, İsmail Kartalla birlikte yeniden doğdu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2023 08:00

Jesus’la kulübeye mahkum kalan tecrübeli oyuncu Mert Hakan yeni sezona iddialı giriyor. 

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Jorge Jesus döneminde kulübeye mahkum olan Mert Hakan Yandaş, İsmail Kartal’la birlikte yeniden yükselişe geçti. Yeni sezon öncesi Edin Dzeko ile birlikte takımın iki kaptanından biri olan Mert Hakan, yeni sezona büyük bir iştahla hazırlanıyor. Rusya’da oynanan üç hazırlık maçında da takımın en hazır ve istekli oyuncusu olarak dikkat çeken tecrübeli futbolcu, Samandıra’da Gençlerbirliği ile oynanan hazırlık maçında da 2 gol atan Edin Dzeko ve Alexander Djiku ile birlikte sahanın en iyisi olarak beğeni topladı.

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HEDEF MiLLi TAKIM 

Bir önceki sezonda da İsmail Kartal’ın vazgeçilmezi olan yıldız oyuncunun bu sezon da ilk 11’in vazgeçilmezi olup yeniden milli takım seviyesine yükselmeyi hedef koyduğu gelen bilgiler arasında... Dzeko ile kaptanlığı da mükemmel yürüten Mert Hakan, takıma yeni katılan futbolculara her konuda yardımcı oluyor.

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Mert Hakan Yandaş