Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş idmana çıktı!

Fenerbahçe, 17 Nisan Cuma akşamı Rizespor ile oynayacağı Süper Lig 30. hafta maçının hazırlıklarını, Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Mert Hakan Yandaş, bugünkü antrenmanda yer aldı.

Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin devamında iki gruba ayrılan oyuncular pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da noktalandı.