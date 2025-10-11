×
Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş gelişmesi! Geri dönüyor

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2025 15:48

Fenerbahçe'de 6 aydan uzun bir süredir forma giyemeyen Mert Hakan Yandaş, sakatlığını tamamen atlattı. Tecrübeli orta saha oyuncusunun milli aranın ardından tamamen hazır hale gelmesi bekleniyor.

Fenerbahçe’ye kaptan Mert Hakan Yandaş’tan iyi haber geldi. Deneyimli futbolcu, takımla çalışmalara başladı.

Mert Hakan Yandaş, bacağındaki enfeksiyon sebebiyle uzun bir süredir tedavi görüyordu. Yaklaşık 1 ay önce bireysel çalışmalara başlayan futbolcu, sakatlığını tamamen atlattı ve takıma döndü.

Mert Hakan Yandaş, son maçını geçtiğimiz sezon 28 Mart tarihinde Bodrum Futbol Kulübü’ne karşı oynamıştı. Tecrübeli futbolcunun, milli aranın ardından tamamen hazır hale gelmesi bekleniyor.

PERFORMANSI

2020-2021 sezonundan bu yana Fenerbahçe'de görev yapan Mert Hakan Yandaş, 149 maçta forma giydi. 11 kez fileleri havalandıran 31 yaşındaki futbolcu, 22 asist yaptı.

