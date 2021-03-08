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GeriFutbol Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş: "Galatasaray puan kaybedince..."
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Futbol
Haber Giriş: 08.03.2021 - 21:16 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş: "Galatasaray puan kaybedince..."

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Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş: "Galatasaray puan kaybedince..."

Fenerbahçe'nin 3-0 galip geldiği Konyaspor maçı sonrası Mert Hakan Yandaş karşılaşmayı değerlendirdi. Mert Hakan, sarı kırmızılı takımın puan kaybettiği haftada kazanmanın önemli olduğunu belirtti.

Şampiyonluk yarışındaki rakipleri Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada kazanmanın önemine vurgu yapan Mert Hakan, "Gayet iyi bir ilk yarı vardı. Takım olarak çok iştahlıydık. Dün rakibimizin kaybettiği puanla yukarıya 'Buradayız' deme fırsatı doğdu. İnanılmaz bir oyun oynadık ilk yarıda ve skoru yakaladık. Skorun verdiği rahatlamayla ikinci yarıda biraz düştük. Bunu aramızda konuşarak çözeriz. Umarım son 12 haftada da böyle devam eder kupaya ulaşırız." diye konuştu.

Fenerbahçede Mert Hakan Yandaş: Galatasaray puan kaybedince...

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