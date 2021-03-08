Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş: "Galatasaray puan kaybedince..."

Şampiyonluk yarışındaki rakipleri Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada kazanmanın önemine vurgu yapan Mert Hakan, "Gayet iyi bir ilk yarı vardı. Takım olarak çok iştahlıydık. Dün rakibimizin kaybettiği puanla yukarıya 'Buradayız' deme fırsatı doğdu. İnanılmaz bir oyun oynadık ilk yarıda ve skoru yakaladık. Skorun verdiği rahatlamayla ikinci yarıda biraz düştük. Bunu aramızda konuşarak çözeriz. Umarım son 12 haftada da böyle devam eder kupaya ulaşırız." diye konuştu.

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